МУП «Горводоканал»: фундамент развития Новосибирска

День строителя – профессиональный праздник тех, кто возводит не только здания, но и инфраструктуру, обеспечивающую комфортную жизнь в мегаполисе. МУП г. Новосибирска «Горводоканал» – одно из ключевых предприятий, чей вклад в развитие Новосибирска и Новосибирской агломерации сложно переоценить.



Сибирская столица активно строится год от года, прирастая новыми жилыми кварталами, деловыми центрами и социальными объектами. Городской пейзаж преображается на глазах, обретая новые, динамичные черты. Но это лишь видимая часть прогресса, которая опирается на колоссальную работу, скрытую под землей. Тысячи километров подземных коммуникаций, среди которых первостепенную роль играют водопровод и канализация, являются неотъемлемой частью комфортной городской среды.

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» обеспечивает бесперебойное водоснабжение и водоотведение для жителей и предприятий Новосибирска, а также близлежащих населенных пунктов: городов Бердска и Оби, Академгородка и Пашино, наукограда Кольцово, поселка Краснообск и других муниципальных образований – спутников Новосибирска. Предприятие строит и реконструирует сети, модернизирует производственное оборудование, совершенствует технологические процессы – комплекс этих мероприятий позволяет «Горводоканалу» справляться с растущими потребностями города и поддерживать экологический баланс на территории всего региона.

От проекта до объекта

Строительство коммунальных сетей - это сложный и трудоемкий процесс, требующий от исполнителя высокой квалификации, опыта и применения передовых технологий.

В последние годы новосибирский «Горводоканал» наращивает объемы строительства собственными силами. В 2025 году предприятие планирует построить 25 объектов коммунальной инфраструктуры общей стоимостью более 1 млрд 300 тыс. рублей.

За реализацию масштабных водохозяйственных проектов «Горводоканала» отвечает служба капитального строительства, в состав которой входит строительный цех. Инженеры-строители, проектировщики, энергетики и высококвалифицированные рабочие различных специальностей – большая команда профессионалов выполняет весь комплекс работ: от разработки проектной документации до ввода готового объекта в эксплуатацию.

Успешно справляться с поставленными задачами специалистам предприятия помогает собственный автопарк современной колесной, гусеничной и специализированной техники, включая установки горизонтально-направленного бурения (ГНБ), предназначенные для бестраншейного строительства труб разного диаметра от 100 до 1200 мм. Эта технология позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечивая быструю и точную прокладку водопроводных и канализационных трубопроводов в условиях плотной городской застройки.

Курс на развитие

Одним из самых значимых канализационных объектов не только для Новосибирска, но и для всей Новосибирской агломерации, является коллектор «Загородный», расположенный в районе дачного поселка Кудряшовский. Сооружение включает в себя две нитки трубопровода диаметром 2,5 метра и протяженностью почти 5 км каждая. По ним на очистные сооружения канализации транспортируются все сточные воды Новосибирска, Бердска, города Оби, Академгородка и ряда муниципальных образований Новосибирского района. Таким образом, обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие региона и бытовой комфорт сотен тысяч сибиряков.

Ежесуточный объем стоков, проходящих по трубам, составляет 450 тыс. м3. Для поддержания работоспособности железобетонных трубопроводов «Горводоканал» регулярно проводит комплексные обследования технического состояния и своевременно принимает меры для надежной и бесперебойной работы инженерного сооружения.

В 2022 году предприятие собственными силами провело санацию первой нитки Загородного коллектора. Реконструкцию проводили методом «труба в трубу»: внутрь существующего железобетонного трубопровода установили стеклопластиковый, а затем заполнили межтрубное пространство цементным раствором. Данная технология обеспечивает повышенную прочность и долговечность конструкции.

В настоящее время по аналогичной схеме ведется реконструкция второй нитки коллектора. Завершить работу планируется до конца 2026 года.

Еще один важный проект, реализуемый собственными силами «Горводоканала» - реконструкция канализационного коллектора диаметром 1500 мм, расположенного вдоль ул. Оловозаводской. Участок, подлежащий перекладке, является частью коллектора «Горский», который играет жизненно важную роль в функционировании централизованной системы канализации, обслуживая жилые массивы, социальные объекты и общественные здания Советского и Кировского районов, а также южное направление левобережья, включая микрорайоны «Северо-Чемской» и «Южно-Чемской».

В рамках реконструкции вместо изношенных железобетонных труб будут уложены современные стеклопластиковые, диаметром 1400 мм. Модернизация коллектора позволит стабилизировать работу существующей инфраструктуры, обеспечить возможность для подключения к централизованной системе канализации новых жилых районов левобережья, а также создать условия для развития территорий Краснообска, Мичуринского и Морского сельсоветов.

Новые сети – новые возможности

С начала 2025 года МУП «Горводоканал» завершил строительство ряда крупных объектов водоснабжения и водоотведения, некоторые из них уже введены в эксплуатацию. Среди наиболее значимых можно выделить несколько объектов.

Водовод диаметром 500 мм от насосной станции Советского участка насосно-фильтровальной станции №1 до ул. Гидромонтажная. Протяженность нового трубопровода – 900 метров. Он дублирует действующий водовод, значительно повышая надежность водоснабжения Советского района и создавая возможность дальнейшего развития территории. Проект был реализован собственными силами «Горводоканала» без привлечения подрядных организаций.

Водовод диаметром 500 мм по ул. Троллейная (от ул. Вертковская до ул. Плахотного). Участок протяженностью 1,4 км закольцевал водопроводы по ул. Троллейная, Титова, Степная и Вертковская, значительно увеличивая их пропускную способность.

Завершается строительство канализационного коллектора диаметром от 1000 до 1200 мм по ул. Невельского (от ул. Каменогорской до ул. Колхидской) протяженностью 1,4 км.

Построенные инженерные объекты обеспечат стабильное водоснабжение и водоотведение существующих потребителей и создадут условия для развития западной части Новосибирска, включая жилые районы «Чистая Слобода» и «Ереснинский».

А новый водовод диаметром 500 мм от ул. Связистов до ВНС г. Оби соединил водопроводную сеть муниципалитета с централизованной системой водоснабжения Новосибирска. Подземный «мост» протяженностью 2,5 км обеспечил бесперебойную подачи воды 30 тысячам абонентов. Кроме того, новый трубопровод позволил усовершенствовать систему пожаротушения, действующую на территории города Оби. Проект был также реализован силами работников новосибирского «Горводоканала».

В перспективе

Одним из ключевых проектов, призванных усовершенствовать городскую водопроводную систему, станет строительство нового водовода диаметром 1000 мм в районе железнодорожной станции «Разъезда Иня». Это позволит повысить надежность водоснабжения потребителей, а также открыть горизонты для динамичного развития южной части Новосибирска и соседних муниципальных образований: наукограда Кольцово, а также населенных пунктов, входящих в состав Барышевского сельсовета.

В активно развивающемся поселке Краснообск будет проложено свыше 3 км водопровода диаметром 600 мм, гарантирующего бесперебойную подачу воды как в существующих микрорайонах, так и в новых жилых комплексах. К строительству первого этапа МУП «Горводоканал» приступит в этом году.

Для микрорайона Ключ-Камышенское плато запланировано строительство канализационного коллектора методом микротоннелирования диаметром 1000 мм и протяженностью 1 км. Этот важный объект обеспечит надежное водоотведение не только для нынешних, но и для будущих жителей микрорайона, а также прилегающих территорий, вплоть до ТЭЦ-5.

Непрерывная модернизация и расширение сетей водоснабжения и водоотведения – это залог успешного развития Новосибирска и его агломерации. Благодаря огромному опыту и профессионализму трудового коллектива предприятия, а также высокому уровню технической оснащенности производства, МУП «Горводоканал» эффективно решает стоящие перед ним задачи, внося огромный вклад в формирование современного и процветающего мегаполиса.

«Новосибирск сегодня – это динамично развивающийся мегаполис, и наша задача – соответствовать его темпам, а где-то даже опережать их, - говорит директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал» Юрий Похил. – Строители возводят новые дома, кварталы, микрорайоны, а мы обеспечиваем их надежной инфраструктурой – чистой водой и бесперебойным водоотведением. Работая в тесном сотрудничестве, мы создаем будущее Новосибирска, делая его лучше, комфортнее, современнее. В наш профессиональный праздник – День строителя – поздравляю всех причастных к этой важной профессии! Желаю новых интересных проектов, успешной реализации всех начинаний, крепкого здоровья и благополучия! С праздником, коллеги!»

