В Самаре проводят проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса

В среду, 6 августа, примерно в 07:00 (MSK+1) на ул. Солнечной в Промышленном районе столкнулись автобус, двигающийся по маршруту №61, и автомобиль «Джели». По факту ДТП организована проверка, сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в салоне автобуса находилось 49 пассажиров, никто из них не пострадал. Водитель иномарки доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности пассажирских перевозок.

Руфия Кутляева