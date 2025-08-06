Ленинградца осудили за попытку попасть к ВСУ через белгородскую границу

2-й Западный окружной военный суд признал 24-летнего жителя Ленинградской области виновным в покушениях на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и пересечение госграницы в Белгородской области (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, три из которых он проведет в тюрьме. Также ленинградцу назначили штраф 150 тыс. руб. и ограничение свободы на год. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве не раскрыли имя осужденного. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Кирилле Васильеве.

Как установил суд, обвиняемый связался с представителями признанной террористической и запрещенной в РФ организации «Русский добровольческий корпус». Он сообщил им о готовности прибыть на Украину для участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ.

Преступная деятельность ленинградца была пресечена погрануправлением УФСБ по Белгородской и Воронежской областям, когда он пытался перейти госграницу в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Накануне ФСБ сообщила о задержании россиянина, готовившего покушение на главу белгородского оборонного предприятия.

Алина Морозова