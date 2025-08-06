В Самарской области женщина много лет незаконно получала соцвыплаты

В Кинельском районе вынесен приговор в отношении 55-летней местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2014 году женщина предоставила в бюро медико-социальной экспертизы фиктивные сведения, на основании которых ей установили инвалидность II группы. В последующем компетентными органами ей назначена страховая пенсия по инвалидности.

«В период с апреля 2014 года по август 2020 года она незаконно получила социальные выплаты в общей сумме более 890 тыс. руб.»,— заявили в прокуратуре.

Обвиняемая свою вину признала и возместила причиненный ущерб в полном объеме.

Алексей Алексеев