Скончался бывший нижегородский вице-губернатор Александр Батырев

Экс-гендиректор завода имени Свердлова и бывший вице-губернатор Нижегородской области Александр Батырев скончался 6 августа на 78-м году жизни. Об этом сообщил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Батырев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Батырев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Александр Васильевич был не просто управленцем, а настоящим лидером. Благодаря ему завод имени Свердлова преодолел сложные времена, а Нижегородская область добилась серьезных успехов. Но важнее всего то, каким он был человеком, — отзывчивым, внимательным к людям, готовым поддержать тех, кто в этом нуждался. Светлая память Александру Васильевичу»,— написал господин Люлин в своем Telegram-канале.

Александр Батырев родился 20 ноября 1947 году в Свердловской области. Окончил Горьковский политехнический институт (ныне НГТУ). С 1969 года работал на заводе «Нител», в 1995-1997 годах возглавлял его. В 1997 году стал первым заместителем губернатора Нижегородской области, в 2002 году — главным советником аппарата полпреда в ПФО. В 2005-2009 годах был гендиректором завода имени Свердлова.

Елена Ковалева