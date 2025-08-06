«РИА Новости»: ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой в трех банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Причиной этого решения стала задолженность спортсменки в 283 тыс. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус». ТАСС со ссылкой на источники передает, что у спортсменки сформировалась задолженность по коммунальным платежам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Счета заблокированы в банках ВТБ, «Авангард» и Альфа-банке. Все они связаны с ИП госпожи Исинбаевой, пишет «РИА Новости». По данным агентства, ФНС уже блокировала счета спортсменки в июне — тогда задолженность составляла 818 тыс. руб. После первой заморозки счетов спортсменка выплатила 514 тыс. руб.

Причиной блокировки счетов стало непредставление налоговой декларации в установленный срок, пишет «РИА Новости». При этом источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что госпожа Исинбаева «имеет задолженность в Волгограде по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи».