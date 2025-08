Годовая прибыль News Corp взлетела на 71%

Американский медиахолдинг News Corp опубликовал результаты четвертого квартала и всего финансового года, завершившегося 30 июня. Компания сообщила о росте чистой прибыли на 28%, до $86 млн, а годовой — на 71%, до $648 млн.

Квартальная выручка показала рост в 1% — $2,11 млрд, годовая выросла на 2% и составила $8,45 млрд. Как указывает компания, наибольший вклад в рост показателей внесли подразделения Dow Jones и рекламы в сфере торговли недвижимостью (Digital Real Estate Services). Подразделение Dow Jones, которое включает такие издания, как The Wall Street Journal (WSJ), MarketWatch, Barron’s и ряд других, увеличило выручку на 7% в квартале и на 4% за год. Общее число подписчиков изданий выросло в квартале на 7%, до 6,3 млн человек. Число подписчиков WSJ выросло на 7% и превысило 4,5 млн человек, при этом 4,1 млн из них подписаны на цифровую версию издания.

Между тем показатели подразделения News Media, выпускающего газеты, включая The Times, New York Post, The Australian и другие, оказались слабее прошлогодних. Выручка News Media упала по итогам квартала на 4%, до $21 млн, по итогам года — на 4%, до $2,17 млрд. Компания отмечает, что сказалось падение доходов от рекламы, которое не смог компенсировать незначительной рост тиражей и числа подписчиков.

Алена Миклашевская