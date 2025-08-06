Губернатор Самарской области поручил с сентября ввести рейтингование муниципалитетов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил с сентября ввести рейтингование муниципалитетов, на основе которого будут приниматься кадровые решения. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве и в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Обозначили ряд проблем, в том числе по конкретным территориям. Заслушал объяснения их руководителей. Невнятно. Кого-то пришлось вызвать к себе на доклад из отпуска (пик пожароопасного периода — это же «идеальное» время для отпуска главы муниципалитета). Терпение заканчивается. Будем менять отношение некоторых руководителей», — заявил Вячеслав Федорищев.

На совещании обсудили прохождение пожароопасного сезона, ремонт дорог и развитие спортивной инфраструктуры. Для самарского МЧС планируется дополнительно закупить 40 пожарных автомобилей. Ведется работа по строительству в муниципалитетах новых пожарных депо.

В текущем году на территории Самарской области отремонтируют 452,1 км дорог. Завершить работы необходимо до 1 октября. Многие участки сдаются досрочно.

«Отдельно обратил внимание главы Самары на ”легендарную” улицу Дачную. Он доложил, что основные работы запланированы на следующий год. Поручил начать уже в этом году», — отметил глава региона.

В рамках подготовки к форуму «Россия – спортивная держава» строится 100 сооружений. В Тольятти планируют сделать «нормальную инфраструктуру около ”Лады-Арены”». Кроме этого, будет отремонтирован комплекс «Олимп», где базируется гандбольная «Лада». Также правительство окажет содействие «Акрон Холдингу» в строительстве собственного стадиона.

Руфия Кутляева