В Татарстане провели обеззараживание 1,8 млн кубических метров складов

За 7 месяцев 2025 года в Татарстане провели обеззараживание 1,8 млн куб. м пустых складских и технологических помещений для хранения и переработки зерна. Это в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан.

Специалисты филиала также проводили работы по обеззараживанию зерна для экспорта. В 2025 году было обработано 20,7 тыс. т зерновой продукции, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Обработка проводилась с помощью фумигации в транспортных средствах, направляющихся в Грузию и Азербайджан.

Также были проведены обработки зерна, хранящегося на складах. Его объем составил 42,4 тыс. т, что в три раза больше показателей прошлого года.

Диана Соловьёва