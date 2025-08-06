На корпоратив приглашают «силовиков»

В Санкт-Петербурге запустят реалити-туры по тюрьме «Кресты». Такое объявление появилось на одном из классифайдов. Сейчас страница удалена. Участникам предлагали провести ночь в камере и погрузиться в условия тюремного быта. Стоимость — 490 тыс. руб. В управляющей компании «Крестов», которые хотят превратить в общественное пространство с музеями, гостиницей и ресторанами, сообщили, что ничего о таких мероприятиях не знают. При этом в России спрос на экстремальные развлечения, в том числе корпоративы, высокий, выяснил “Ъ FM”. Подробности — у Сергея Симонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Иммерсивные корпоративы строятся по принципу «Шоу Трумана» или «Холопа». Вокруг сотрудников создают псевдореальность с экстремальными условиями, нанятыми актерами и специально подготовленными локациями. Сценарий разрабатывают индивидуально по запросу заказчика. Программа длится до четырех часов. Сами розыгрыши занимают 10-15 минут. Между ними происходит резкая смена локаций и неожиданные повороты, чтобы участники поверили, что все по-настоящему, сообщили в одном из ивент-агентств: «Это обычная история. Стоимость — от нескольких миллионов, потому что все делается как кино. Очень хорошо работает с корпоративными историями, когда что-то пошло не так. Например, происходит захват участников спецназом, и их потом выкидывают в лесы.

Мы можем ваших коллег отправить на корпоратив в Санкт-Петербург, потом повести на экскурсию, и что-то пойдет не так, автобус сломается, мы попадаем в форт, в подземелье, а там появится какой-нибудь "маньяк". То есть дальше цепочка событий развивается на уровне непонятно, что реально, а что нет».

Чтобы не выйти за рамки допустимого, к разработке сценариев иммерсивных корпоративов часто привлекают профессиональных психологов. Они адаптируют программу под участников, следят за их состоянием во время розыгрыша и вводят стоп-слова. Тем не менее даже при такой поддержке инциденты не исключены, отмечает представитель другого агентства: «Чаще всего клиенты остаются довольны, потому что люди платят за эмоции, которые получают. Первоначальная реакция — это лютый стресс, потом восторг — отпустило, когда стало понятно, что это розыгрыш.

Брали автосалон Tesla, там было порядка 50 человек, мы пригнали туда 30 бойцов, мы положили абсолютно всех. В итоге, директор автосалона начал петь песню "Опера", и все прошло успешно. Один раз у меня было на практике, когда люди были не в восторге, но у нас там произошла массовая драка: бойцу челюсть сломали — высудили у них 500 тыс. руб. за данное деяние».

Иммерсивные корпоративы заказывают по разным поводам: чтобы провести тимбилдинг, проверить реакцию сотрудников в стрессовых ситуациях и просто поздравить коллег. Агентства получают около 10% от бюджета, рассказал “Ъ FM” участник рынка: «В этом процессе задействовано довольно много людей, чтобы все прошло без сучка и без задоринки. Одна смена актера стоит 50 тыс. руб.

Ему нужно три-четыре репетиции. У нас на проектах минимум шесть-семь человек плюс режиссер, художник по свету, художник-постановщик, продюсер и так далее. Смета очень прозрачная в этом плане, у нас прописаны все позиции, которые задействованы. 10% от стоимости заказа — это агентская комиссия, как у всех агентств».

По данным Коммерсанта, интерес российских компаний к деловым мероприятиям в первом полугодии вырос на 35% год к году. Чаще всего заказывают корпоративные встречи, обучающие семинары, выставки и командные выезды с элементами мотивации, говорят собеседники издания.

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Валерия Калинина

Валерия Калинина, Сергей Симонов