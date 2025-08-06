В Миллерово началась реконструкция водопроводных сетей за 780 млн рублей

До ноября 2026 года в Миллерово планируют завершить реконструкцию водопроводных сетей. Работы уже начались, на них предусмотрено 780 млн руб.: 681 млн. руб. — из федерального бюджета, 92 млн. руб. — из областного., семь млн. руб. — из местного. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Реконструкция сетей будет проходить в два этапа. На реализацию первого в 2025 году предусмотрено почти 286 млн руб. В этом году предусмотрено строительство напорных коллекторов от проектируемых канализационных насосных станций, строительство и реконструкция самотечных сетей водоотведения с перекладкой существующих сетей по ул. Толстых, Цыганкова, Донецкая, Янтарная, 3-го Интернационала и ряда других. Общая протяженность реконструируемой сети составляет 8,3 км.

На данный момент на объекте проводится пайка труб напорной канализации, монтаж труб самотечной канализации, ведутся земляные работы по рытью траншеи и монтажу колодцев, уже уложено 3,5 км труб, отметили в Заксобрании.

Во время второго этапа реконструкции рабочие построят новые канализационные насосные станции по ул. Цветочная и Донецкая, а также реконструируют существующую КНС по ул. Грибоедова.

Наталья Белоштейн