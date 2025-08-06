Красный Крест помог 142 тыс. жителей Курской области после вторжения ВСУ

Более 142 тыс. жителей Курской области получили помощь от Российского Красного Креста после вторжения ВСУ в регион 6 августа 2024 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе организации.

За год РКК направила на поддержку жителей региона более 600 млн в руб. В частности, за это время были выданы 62,2 тыс. продуктовых и столько же гигиенических наборов. 26 тыс. человек получили аптечные карты на сумму 3 тыс. руб., еще 31 тыс. человек — сертификаты на товары первой необходимости на сумму 5 тыс. руб.

В первый месяц после вторжения РКК закупил для 35 пунктов временного размещения 706 единиц бытовой техники (стиральные машины, холодильники, микроволновки и др). Кроме того, организация приобрела необходимое оборудование для курских медучреждений. В частности, Рыльской больнице была поставлена стоматологическая установка, для Льговской ЦРБ купили аппарат ИВЛ, для многопрофильной клинической больницы — оборудование для экстренной операционной. РКК также передал бригадам врачей скорой помощи бронекомплекты.

Психологическую помощь сотрудники РКК оказали 30 тыс. жителей, в том числе 4,4 тыс. детей в ПВР. Там специалисты организации вели групповые сессии и организовывали поддерживающие мероприятия для детей.

На горячую линию РКК по поиску пропавших без вести за год поступило более 15,6 тыс. звонков. Были найдены 2,74 тыс. человек. РКК также организовал специальную поисковую группу для выезда в приграничные районы и розыска людей.

Полина Мотызлевская