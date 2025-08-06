В управлении СКР по Башкирии создан Информационный центр для обращения граждан

В следственном управлении СКР по Башкирии создано представительство Информационного центра, сообщила пресс--служба ведомства. Цель — «повышение оперативности и доступности взаимодействия с гражданами».

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Инспектором по взаимодействию с общественностью назначена майор юстиции Алия Сафина.

Жители Башкирии могут обращаться с вопросами и заявлениями по телефону регионального управления СКР, в сообществе Информационного центра во «Вконтакте» и через персональную страницу майора Сафиной.

Олег Вахитов