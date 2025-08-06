В управлении СКР по Башкирии создан Информационный центр для обращения граждан
В следственном управлении СКР по Башкирии создано представительство Информационного центра, сообщила пресс--служба ведомства. Цель — «повышение оперативности и доступности взаимодействия с гражданами».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инспектором по взаимодействию с общественностью назначена майор юстиции Алия Сафина.
Жители Башкирии могут обращаться с вопросами и заявлениями по телефону регионального управления СКР, в сообществе Информационного центра во «Вконтакте» и через персональную страницу майора Сафиной.