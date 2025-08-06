Более 862 тыс. россиян с сердечными заболеваниями получили лекарства бесплатно

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с начала 2025 года бесплатные лекарства получили более 862 тыс. пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Заявление прозвучало по итогам заседания по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», передает ТАСС.

Нацпроект также обеспечил системами непрерывного мониторинга глюкозы более 59 тыс. детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет.

О запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» президент Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель проекта — выход на уровень ожидаемой продолжительности жизни россиян более 80 лет и сохранение здоровья пожилых людей.

Полина Мотызлевская