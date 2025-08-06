Крупнейший в Европе льноперерабатывающий завод заработал на Дону

В Азовском районе Ростовской области заработал завод по переработке льна стоимостью 3 млрд руб., который станет крупнейшим в Европе и будет перерабатывать почти 150 тыс. т сырья ежегодно. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на генерального директора Агентства инвестиционного развития региона Игоря Буракова.

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По словам господина Буракова, предприятие приступило к тестовой обработке сырья. На завод уже принято 50 специалистов. Высокоавтоматизированное и роботизированное производство будет функционировать в непрерывном режиме. Ожидаемый годовой объем выпуска составит 50-55 тыс. т льняного прессового масла и 90 тыс. т жмыха.

«Ранее в России никто не занимался переработкой льна в подобных объемах. В стране перерабатывают только около 10% урожая. Остальное уходит на экспорт»,— рассказал директор «АИР».

Реализацией проекта занимается компания «АСВА» из группы «Астон». Инвестор планирует экспортировать не менее 70% продукции в Китай, Турцию и на Ближний Восток. Сырье завод будет закупать у местных, ставропольских и волгоградских аграриев, а при необходимости — у фермеров Поволжья и Южного Урала.

«Есть все предпосылки к тому, чтобы новое производство стало одним из сильнейших игроков в этой сфере в глобальном масштабе. Сейчас растет спрос на льняное масло и жмых, особенно в сегментах здорового питания, фармацевтики, кормовой промышленности. Неслучайно предприятие расположено вблизи портовых мощностей, что упрощает экспорт продукции»,— прокомментировал Игорь Бураков.

Валентина Любашенко