Назначен новый гендиректор регионального оператора ТКО

Генеральным директором АО «Пермский региональный оператор ТКО» (100% акций в собственности Пермского края) назначен Иван Крайнов, ранее возглавлявший березниковское ООО «Пермский краевой экологический оператор». Об этом сообщает газета «Звезда».

Прежний руководитель регионального оператор ТКО Степан Микаберидзе покинул пост 27 июля 2025 года. Его уход произошел после смены куратора коммунального блока в краевом правительстве — с января 2025 года отрасль ЖКХ курирует Андрей Алякринский. В подведомственных его блоку учреждениях и министерствах в течение последних месяцев уже прошла смена руководящих лиц.

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона. Выручка предприятия в 2024 году составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 93 млн руб.