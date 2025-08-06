Челябинца осудили за призывы к экстремистской деятельности

Советский районный суд Челябинска признал 45-летнего местного жителя виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили права быть администратором сайтов и каналов на полтора года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что в 2022 году местный житель был сторонником проукраинской идеологии и состоял в соответствующих сообществах в мессенджере Telegram. Там челябинец оставлял комментарии с призывами к насилию в отношении граждан России.

Уголовное дело в отношении местного жителя расследовали сотрудники регионального управления ФСБ. Фигурант вину признал, дело рассматривали в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил, челябинца взяли под стражу в зале суда.

Виталина Ярховска