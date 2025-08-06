У производителя сыра «Виола» сменился гендиректор

С 5 августа производителя сыра «Виола» возглавил Алексей Гаврисин. Он сменил Антона Лиленко, который исполнял обязанности гендиректора с конца 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: viola.ru Фото: viola.ru

Господин Гаврисин владеет ООО «Дэнир», которому принадлежит «Виола». Он также возглавляет мясокомбинат «Павловская слобода».

Финский производитель молочных продуктов Valio в 2022 году покинул российский рынок, продав бизнес производителю мясной продукции ГК «Велком». ООО «Дэнир» владеет «Виолой» с декабря 2022-го.

В 2024 году «Виола» получила 20 млн руб. чистого убытка против прибыли в 296 млн руб. годом ранее.