Казань заняла третье место в рейтинге самых впечатляющих городов России, набрав 8% голосов респондентов. Столица Татарстана разделила позицию с Сочи, уступив только Санкт-Петербургу и Москве. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в тройку самых впечатляющих городов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казань вошла в тройку самых впечатляющих городов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кроме того, Казань выделилась по критерию местной культуры — 48% респондентов отметили этот аспект, что стало лучшим показателем среди всех городов рейтинга.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с 38% голосов, на втором месте — Москва с 22%. Казань и Сочи набрали по 8%, замыкает пятерку Калининград с 6%.

Отмечается, что путешественники чаще всего ценят города за достопримечательности и архитектуру, природу и море, местную культуру и гастрономию. По данным опроса, последняя поездка в любимый город обошлась туристам в среднем в 20–50 тыс. руб. на человека.

Опрос проводился в июле 2025 года среди тысячи респондентов из всех регионов России.

Анар Зейналов