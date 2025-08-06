Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования в первой половине 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по июнь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 17,9 млрд рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Также по результатам первого полугодия 2025 года Уралсиб входит в Топ-10 среди банков Высшей ипотечной лиги еще по двум показателям. Банк занимает 10-е место по размеру ипотечного портфеля, который на 01.07.2025 года достиг 147,4 млрд рублей, а также по объему кредитования на первичном рынке – сумма выданных кредитов составила 8,2 млрд рублей.

За первые 6 месяцев текущего года Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, также за этот период заметно выросла доля кредитования по собственным ипотечным программам банка – в 5,7 раза по сравнению с 1 полугодием 2024 года, а выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились в 1,6 раза.

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Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 августа 2025 года насчитывает 197 точек продаж и 1343 банкомата.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»