Экс-директор гостиницы «Ирень» оштрафована за неисполнение решения суда

Судебные приставы привлекли к административной ответственности бывшего директора гостиницы, сообщает УФССП по Пермскому краю. Как указывается в пресс-релизе, женщина в течение трех лет исполняла обязанности руководителя юрлица. После того как встал вопрос о ее увольнении, она отказалась передать часть необходимых документов, связанных с деятельностью организации.

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В итоге представители общества обратились в суд с заявлением об обязании ответчика передать документы, которое было удовлетворено. Экс-директор решение суда не исполнила. Сначала с нее был взыскан исполнительский сбор 5 тыс. руб., а затем в отношении должницы были составлены два административных протокола. По каждому из них женщине был назначен штраф 3 тыс. руб.

Согласно данным собеседников, речь идет о бывшем директоре ООО «Гостиница “Ирень”» Екатерине Уржумовой. В начале этого года Арбитражный суд Пермского края взыскал с нее 3,6 млн руб. в пользу общества. Суд согласился с мнением истца, что экс-директор заключила убыточный для общества договор с новосибирским ООО «Нигерика». Это решение устояло в апелляции, но 25 июля текущего года Арбитражный суд Уральского округа своим постановлением акты предыдущих инстанций отменил и в удовлетворении требований ООО «Гостиница “Ирень”» отказал. Кассация указала, что доказательства по делу исключают возможность квалифицировать действия ответчика как направленные на причинение ущерба имущественным правам ООО. Кроме того, не доказано, что спорный договор был заключен на явно невыгодных для истца условиях.