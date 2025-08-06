ВТБ сменит локацию центрального офиса в Уфе

Центральный офис регионального отделения ВТБ переезжает «в более привлекательную локацию», сообщил «Ъ-Уфа» в ответе на запрос управляющий банка в Башкирии Станислав Морилов. Сейчас центральный офис располагается в здании на Верхнеторговой площади, рядом с Гостиным двором. Адрес нового офиса господин Морилов не конкретизировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам управляющего, в перспективе расширение всей офисной инфраструктуры банка в регионе. «В настоящее время ВТБ в Башкирии располагает сетью из 35 офисов. В ходе интеграции с Почта Банком для наших действующих и потенциальных клиентов будет доступна сеть из более чем 800 точек обслуживания во всех районах Республики Башкортостан»,— отметил Станислав Морилов.

О расширении присутствия банка в регионе в октябре 2024 года председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым. Тогда же они обсуждали реализацию проектов социальной и дорожной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.

«В работе объединенной команды менеджеров банка и республики находятся несколько крупных проектов, в том числе инфраструктурных, и инициатив меньшего масштаба. Часть из них уже в высокой и заключительной степени проработки, часть на стадии обсуждения и формирования финансовой модели. По мере готовности о них будет официально объявлено»,— пояснил Станислав Морилов.

Булат Баширов