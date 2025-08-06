Через банк на Урале перевели деньги на оружие для теракта в Crocus City Hall
На банковский счет в Екатеринбурге одного из обвиняемых в организации теракта в концертном зале Crocus City Hall перевели деньги на покупку оружия, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Купленное оружие использовалось при совершении теракта.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, средства отправил по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан» (подразделение «Исламского государства», признано в РФ экстремистским и запрещено) Хусейн Хамидов. Со своего счета 24 февраля 2024 года он перевел 350 тыс. руб. на счет Шахромджона Гадоева, который был открыт в Сбербанке на ул. Техническая, 63. После этого Гадоев перевез из Дагестана в Подмосковье в тайнике машины три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и более 1,3 тыс. патронов. Вместе с сообщником он передал оружие одному из исполнителей теракта.
Теракт в концертном зале Crocus City Hall («Крокус Сити Холл») в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, погибло 149 человек. Четверых исполнителей задержали в Брянской области при попытке бегства на Украину. Позже были арестованы их сообщники, включая Шахромджона Гадоева, которого задержали в Каспийске.