Через банк на Урале перевели деньги на оружие для теракта в Crocus City Hall

На банковский счет в Екатеринбурге одного из обвиняемых в организации теракта в концертном зале Crocus City Hall перевели деньги на покупку оружия, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Купленное оружие использовалось при совершении теракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, средства отправил по указанию руководителей террористической организации «Вилаят Хорасан» (подразделение «Исламского государства», признано в РФ экстремистским и запрещено) Хусейн Хамидов. Со своего счета 24 февраля 2024 года он перевел 350 тыс. руб. на счет Шахромджона Гадоева, который был открыт в Сбербанке на ул. Техническая, 63. После этого Гадоев перевез из Дагестана в Подмосковье в тайнике машины три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и более 1,3 тыс. патронов. Вместе с сообщником он передал оружие одному из исполнителей теракта.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall («Крокус Сити Холл») в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, погибло 149 человек. Четверых исполнителей задержали в Брянской области при попытке бегства на Украину. Позже были арестованы их сообщники, включая Шахромджона Гадоева, которого задержали в Каспийске.

Ирина Пичурина