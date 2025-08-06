Сотрудник ММК стал членом-корреспондентом Российской инженерной академии

Главный специалист группы по развитию научно-технического центра Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») Сергей Денисов вошел в число новых академиков и корреспондентов Российской инженерной академии, сообщает пресс-служба компании.

Сергей Денисов работает на ММК с 1997 года. В 23 года исполнял обязанности начальника лаборатории по горячему прокату ММК, позднее стал начальником прокатного отдела, главным специалистом по прокатному производству, начальником Центральной лаборатории контроля. В активе имеет 250 научных трудов, в том числе две монографии, 152 статьи, 96 авторских свидетельств, 106 реализованных на промышленном производстве инновационных проектов.

В 2015 году получил премию правительства РФ за создание и освоение ресурсосберегающей технологии производства экономнолегированных высокопрочных сталей для карьерного транспорта и комплексов горнодобывающей отрасли. Металл, технологию выпуска которого разработал Сергей Денисов, позволил создать большегрузный карьерный самосвал «БелАЗ».

Сейчас Сергей Денисов курирует на ММК изобретательство и рационализаторство.