Скончался глава сельского поселения под Воронежем

В Новоусманском районе Воронежской области скончался глава Хлебенского сельского поселения Николай Белебезьев. Он умер 4 августа в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в местной администрации.

Николай Белебезьев

Фото: администрация Новоусманского района Воронежской области

«Несмотря на тяжелый недуг, Николай Андреевич сохранял бодрость духа и оптимизм до последних дней. Он был не только ответственным руководителем, но и добрым человеком, оставившим значимый след в жизни нашего района»,— рассказали местные власти.

Николай Белебезбьев родился в селе Хлебное Новоусманского района Воронежской области. Трудовую деятельность начал фрезеровщиком на Пермском телефонном заводе, служил в армии в пограничных войсках. Затем в 1977 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт имени К. Д. Глинки (ныне — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I). Его профессиональная карьера включала должности главного инженера на конезаводе «Культура» и в совхозе «Артамоновский» в Новоусманском районе, а также замдиректора филиала «Катуховка» в Панинском районе Воронежской области. С 2005 года он четыре раза избирался главой Хлебенского сельского поселения.

Алина Морозова