В Саратовской области вырос спрос на свадебные услуги

Жители Саратовской области начали заранее готовиться к свадебному сезону. В этом году интерес к интернет-ресурсам об организации важного события, а также к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился в регионе на 38% по сравнению с периодом январь–июль 2024-го. Причем рост показателей фиксируют уже с января. В то же время заметно растет число оплат на необходимые для свадьбы услуги и товары. Тенденцию выявило совместное исследование ВТБ и МегаФона на основе обезличенных данных их клиентов.

Как показывает big data оператора, в прошлом году всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в начале лета. В этом же сопоставимо высокие цифры отмечают уже с января, а с апреля активность взлетает ещё на 44% и сохраняется по июль. При этом будущие невесты и женихи региона чаще всего ищут полезную информацию по вторникам и четвергам. Вероятно, чтобы в последующие дни встретиться с нужными специалистами и приобрести необходимые товары.

Сразу с начала года растет и количество платежей за свадебные услуги. Так, по данным ВТБ, в салонах красоты в Саратовской области в период с января по июль 2025 года совершено почти 72 тысячи оплат на общую сумму 100 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 64%, а сумма трат выросла на 80%. Средний чек составил 1400 рублей, что на 10% выше, чем в 2024-м.

В цветочных салонах в тот же период жители региона провели 125 тысяч операций на общую сумму 172 млн рублей. Это на 60% больше по количеству платежей и на 78% больше по объему трат, чем за аналогичный период прошлого года. Размер среднего чека составил 1370 рублей, что на 12% превышает прошлогодний показатель.

В ювелирных салонах Саратовской области клиенты банка потратили 105 млн рублей, а количество оплат превысило 13,5 тыс. Это на 11% превышает количество покупок и на 23% больше по сумме трат, чем годом ранее. Средний чек при этом составил 7,6 тысяч рублей — на 11% выше, чем в 2024-м.