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ООО «Башкирэнерго» установило 426 мобильных пунктов коммерческого учета

ООО «Башкирэнерго» на сегодняшний день установило 426 высоковольтных мобильных пунктов коммерческого учета электроэнергии. Больше всего – в ПО «УГЭС» и ПО «ЦЭС» - 213 и 117 соответственно. Эти инновационные устройства предназначены для коммерческого учета электроэнергии в высоковольтных сетях напряжением 6-10 кВ. Они оснащены современными средствами автоматизации, что обеспечивает точность измерений и минимизирует вероятность ошибок.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

«Такие пункты позволяют оперативно реагировать на изменения в потреблении, что особенно важно в условиях динамичного роста нагрузки на электросети. А самое главное – они влияют на снижение потерь у крупных потребителей, включая производственные предприятия. Поэтому такая часть нашей работы, как установка высоковольтных мобильных пунктов учета, имеет немаловажное значение для стабильного и безопасного электроснабжения региона», - отметил начальник ОПУЭЭ ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Ренат Ишмаев.

ООО «Башкирэнерго»

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