Пензенский железнодорожный техникум готовится к реставрации фасадов

Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области выдало разрешение на ремонт внутреннего фасада здания техникума железнодорожного транспорта, расположенного по адресу ул. Володарского, 98/5. Это объект культурного наследия регионального значения, известный как «Здание бывшего технического железнодорожного училища» — одного из старейших в отрасли, основанного в 1880 году. Работы направлены на поддержание эксплуатационного состояния памятника архитектуры и завершатся уже в октябре 2025 года.

Историческая ценность здания связана с именем выпускника Петра Паршина, впоследствии наркома минометного вооружения СССР, министра машиностроения, Героя Социалистического Труда. В марте 2025 года губернатор Олег Мельниченко, посещая техникум (ныне филиал Самарского государственного университета путей сообщения), пообещал содействовать ремонту к 140-летнему юбилею учреждения.

В годы Великой Отечественной войны в этом здании размещался эвакогоспиталь. Ремонтные работы позволят сохранить уникальный памятник, где сегодня обучаются свыше 1,5 тыс. студентов.

Никита Маркелов