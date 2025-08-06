Олег Макаренко просит признать незаконным отказ в возбуждении уголовного дела

Кировский райсуд Уфы рассматривает жалобу владельца ООО «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко о признании незаконным отказа в возбуждении уголовного дела уфимским отделом полиции №9. Ближайшее судебное заседание назначено на 12 августа.

Как следует из жалобы (копия есть в распоряжении «Ъ-Уфа»), в апреле 2024 года Олег Макаренко обратился в МВД по Башкирии с заявлением о хищении у «Аквамак-процессинга» денег в особо крупном размере. По мнению заявителя, в этом могут быть замешаны руководители АО «Башкиравтодор» и должностные лица республиканского министерства дорожного хозяйства и транспорта. По итогам проверки доводов господина Макаренко в отделе полиции №9 вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По словам Олега Макаренко «надлежащей проверки не производилось»: не были опрошены сотрудники его компании и не истребованы документы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в том же суде рассматривают уголовное дело в отношении гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова и двух его предполагаемых сообщников: экс-гендиректора и владельца «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера «Баштранслогистик» Рината Мардисламова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Иреку Шарипову также вменяют отмывание похищенных денег (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) и дачу 5 млн руб. взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. В отношении последнего расследовалось дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), но его в апреле прекратили из-за смерти обвиняемого.

На одном из последних судебных заседаний представитель прокуратуры республики зачитал показания Олега Макаренко. Согласно им, с 2021-го по 2023 год «Башкиравтодор» заказывал у «Аквамак-процессинга» дизельное топливо, дорожный битум и транспортировку нефтепродуктов, и задолжал свыше 446 млн руб. Эту сумму ранее подтвердил арбитражный суд Башкирии, включивший задолженность в реестр требований кредиторов «Башкиравтодора».

Венера Хисамова