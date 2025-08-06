Суточная аренда выдала прибыль

Средняя доходность от посуточной аренды жилья в России составила более 25% годовых. Это в два раза больше прибыли по вкладам, подсчитал аналитический центр «Домклик», сравнив условия по этим инвестиционным инструментам в 74 городах России. Лидером стал Геленджик. Размер чистого годового дохода от посуточной аренды после уплаты налогов там составляет более 2,4 млн руб. Это на 400 тыс. руб. больше, чем в Сочи. Москва — на 12-м месте. Насколько инвестиции в недвижимость оправдывают себя? Разбиралась Юлия Савина.

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Стоимость квартиры в Геленджике в июне 2024-го составляла в среднем 5,8 млн руб. Столько же — в Санкт-Петербурге. Посуточная аренда в городе-курорте принесла бы ее владельцу 42% годовых.

В культурной столице — всего 30%. Аналитики «Домклик» уверяют, что самое востребованное — это жилье с современным ремонтом, расположенное в туристических, исторических или деловых районах. Но не только, говорит директор департамента продаж девелопера GloraX Татьяна Халилова: «Я бы еще обратила внимание на такой сегмент, как апартаменты.

Сейчас это прямая конкуренция и удобные объекты недвижимости, которые пользуются популярностью.

Есть разные категории апартаментов. Гостиничные, они курируются конкретной управляющей компанией, которая часто заходит в проект уже на этапе проектирования, то есть по факту еще до его зарождения. Такие апартаменты получают некую звездность, и это как раз привлекает клиентов. Сервисные апартаменты, которыми покупатели могут управлять сами, являются некими заделами на будущее, на пенсию. Такую недвижимость можно сдавать посуточно или на долгий срок самостоятельно или со сторонней управляющей компанией».

В Москве доходность от посуточной аренды составила 22%. Относительно невысокий показатель объясняется стоимостью вторичного жилья — более 9,5 млн руб. за квартиру площадью 35 кв. м. Выгоднее сдавать жилье посуточно в Казани, Пятигорске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Туапсе. Но и на этом рынке есть риски, отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота: «У многих экспертов возникают опасения, что цена квадратного метра и как следствие арендная ставка не будут расти так же быстро, как в предыдущие годы. Оно небеспочвенно и связано с переоцененностью недвижимости на большей территории России и огромными объемами инвестиций, которые подогрели рынок, хотя на самом деле фундаментально квартиры столько не стоят.

На этом фоне перспективность вложений инвестиций в аренду выглядит очень сомнительно. Я бы не рассматривал это как среднесрочный, долгосрочный инструмент».

Элитный сегмент теряет свою инвестиционную привлекательность, говорят эксперты. Один из самых дорогих вариантов посуточной аренды в Москве —шестикомнатный пентхаус с панорамной террасой. Его можно снять за 150 тыс. руб. в день. Похожий лот в этом же доме можно купить за 260 млн руб.

Такие дорогие объекты изначально не рассматриваются как источник дохода, обычно их сдают, например, если пришлось надолго уехать из страны, говорит директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова: «Конечно, рынок аренды в элитном сегменте тоже есть. Это нестандартный формат жилья, например в "Москва-Сити", который в первую очередь привлекает видовыми характеристиками. Но если мы говорим с вами о том, приобретают ли такие объекты в инвестиционных целях, чтобы сдавать, то для этого рынок сейчас сложный. Те проекты, которые выходят в элитном сегменте, фактически все уже оверпрайс. Инвестиционная привлекательность как таковая может быть связана с ростом рынка».

За 2024 год рынок кратковременной аренды составил 333 млрд руб., подсчитал Центр стратегических разработок. По прогнозам аналитиков, к 2030 году он может вырасти более чем в 3,5 раза до 1,3 трлн руб.

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Юлия Савина