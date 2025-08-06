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Администрация Никольского района выставила на торги контракт стоимостью свыше 482 млн руб.

Администрация Никольского района Пензенской области выставила на торги контракт стоимостью свыше 482 млн руб. Цель проекта — комплексная модернизация местных очистных сооружений, расположенных в непосредственной близости (300 метров) от районного пенькозавода.

Подрядная организация, выигравшая тендер, обязана незамедлительно приступить к работам после подписания договора. Жесткий дедлайн установлен до конца октября 2028 года. Контрактом особо оговаривается требование к непрерывности строительного процесса, допускающее остановки лишь в форс-мажорных ситуациях.

Важным условием является предоставление пятилетней гарантии на все выполненные работы и установленное оборудование. Администрация Никольского района выступает прямым заказчиком и ответственным за реализацию этого значимого инфраструктурного проекта.

Никита Маркелов