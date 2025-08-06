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Древние марийские захоронения и артефакты нашли археологи в нижегородских лесах

Масштабные археологические раскопки прошли в лесах Краснобаковского округа Нижегородской области. Во время последней экспедиции специалисты обнаружили там четыре древних захоронения и артефакты XI-XII веков, включая украшения, фрагменты одежды, бытовые изделия, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.

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Археологические раскопки в краснобаковских лесах

Археологические раскопки в краснобаковских лесах

Фото: министерство лесного хозяйства Нижегородской области

Фрагменты украшений, найденных во время раскопок в краснобаковских лесах

Фрагменты украшений, найденных во время раскопок в краснобаковских лесах

Фото: министерство лесного хозяйства Нижегородской области

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Археологические раскопки в краснобаковских лесах

Фото: министерство лесного хозяйства Нижегородской области

Фрагменты украшений, найденных во время раскопок в краснобаковских лесах

Фото: министерство лесного хозяйства Нижегородской области

«Новые факты подтверждают особую роль территории вдоль реки Ветлуга и ее устья как центра марийской культуры средневековья»,— отметили в минлесхозе.

Исследования проводились под руководством доктора исторических наук, главного научного сотрудника Марийского института языка, литературы и истории (МарНИИЯЛИ) Татьяны Никитиной.

В 2019 году археологи нашли в Краснобаковском округе марийский могильник X-XIII веков.

Елена Ковалева