Житель Краснодара оштрафован за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 32-летнего жителя Краснодара Георгия Бугайца виновным в публичных призывах к терроризму, а также в деятельности, направленной против безопасности РФ. Прокуратура Краснодарского края сообщила, что подсудимому назначено наказание в виде штрафа в 500 тыс. руб. с лишением права администрирования сайтов в интернете на срок два с половиной года.

Суд установил, что Георгий Бугаец является противником специальной военной операции, проводимой вооруженными силами РФ. В октябре 2022 года, находясь в Краснодаре, он разместил в одном из мессенджеров пост с призывом к нападению на руководство Российской Федерации. В марте 2023 года Георгий Бугаец опубликовал призывы к уничтожению военной авиации в местах базирования на территории Краснодарского края, сообщает прокуратура региона.

Анна Перова, Краснодар