Команда ММК заняла первое место в гонке ГТО в Екатеринбурге

Команда Магнитогорского металлургического комбината заняла первое место в гонке ГТО «Подтянись к движению», состоявшейся в Екатеринбурге. Мероприятие проходило в спортшколе олимпийского резерва «Уктусские горы» в столице Урала.

В числе главных целей мероприятия, по словам организаторов, повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья населения, совершенствование методик подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), мотивация граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.

На состязания заявились более пяти десятков команд, составленных из спортсменов в возрасте от 18 до 59 лет — всего 318 атлетов из 31 муниципалитета Свердловской области. Каждая команда состояла из шести человек — трех мужчин и трех женщин. Спортивная программа гонки включала три этапа. Первый из них — «Эстафета ГТО», включавшая такие испытания, как прыжки в длину, берпи (упражнение, сочетающее планку, отжимания и приседания), рывок гири и поднимание туловища из положения лежа. Второй этап — прохождение полосы препятствий, протяженностью 2,5 км, третьим этапом стало выполнение на максимальное количество нормативов ГТО по отжиманиям и подтягиваниям.

По результатам командного первенства гонки «Подтянись к движению» первое место заняла команда ПАО «ММК», второе у команды муниципального округа Горноуральский, третье призовое место заняла команда «БАРАНЧА» Кушвинского муниципального округа Свердловской области.

Команда ГТО Магнитогорского металлургического комбината стабильно демонстрирует высокие показатели на соревнованиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» самого высокого уровня. Так, в этом году в рамках VII Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов в Сочи магнитогорцы заняли итоговое третье общекомандное место, а до этого становились и триумфатором данных состязаний.