В Москве установлен рекорд по количеству электробусных маршрутов

В Москве запустили рекордный 220-й маршрут электробусов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Маршрут №878 — последний из запущенных. Он соединит муниципальные округа ТиНАО и ЮЗАО. Электробусы будут следовать от станции метро «Теплый Стан» до станции МЦД «Кокошкино». По словам мэра, в городе курсирует уже более 2,4 тыс. автобусов на электротяге.

С начала года столичные власти открыли уже 42 электробусных маршрута. К 2030-му в Москве планируют перевести на электробусы 80% парка Мосгортранса. В марте мэр сообщал, что к тому времени на ходу будет 5,3 тыс. инновационных машин.

Москва занимает первое место среди европейских городов по количеству электробусов. Среди их преимуществ Сергей Собянин называет комфорт и экологичность. Замена одного автобуса на машину с электротягой, по словам мэра, уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 т в год.