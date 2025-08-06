Прощание с худруком «Электротеатра Станиславский» Юханановым пройдет 7 августа

Прощание с режиссером и художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым пройдет 7 августа в здании театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Церемония прощания начнется в 10:00, сообщили в театре. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище.

Борис Юхананов умер 5 августа в возрасте 67 лет. Он считается ключевой фигурой художественного андерграунда середины 1980-х. В частности, он стал одним из основателей движения «Параллельное кино», участники которого старались создавать независимое и новое киноискусство.

Полина Мотызлевская