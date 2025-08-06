В Перми за год на 3,6% выросло количество салонов красоты и косметологических клиник

В Перми по состоянию на 1 августа насчитывалось 870 салонов красоты и косметологических клиник, сообщил «Ъ» со ссылкой на «Яндекс Карты». За год число таких заведений в краевой столице увеличилось на 3,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом в целом в России количество салонов красоты и косметологических клиник за год возросло на 8,4%, достигнув 92 181 точки. Среди российских городов-миллионников рынок таких заведений наиболее значительно вырос в Волгограде — на 12,5% (до 764 ед.), Челябинске — на 12,4% (до 886 ед.) и Краснодаре — на 10,3% (до 2402 ед.). Снизилось количество салонов и косметологических клиник только в двух городах: в Омске — на 1,4% (до 871 ед.) и Казани — на 0,7% (до 1087 ед.).

Расходы потребителей на оплату бьюти-услуг за год увеличились в среднем на 14%. Темпы роста цен ускоряются из-за подорожания оборудования, расходных материалов и текущих платежей. Но косметологическим кабинетам и салонам пока удается наращивать круг потребителей, в том числе за счет привлечения мужчин.