В Ярославле появится семейный мини-сквер

В Ярославле объявлен поиск подрядной организации, которая займется благоустройством семейного мини-сквера на проезде Подвойского, 5а. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

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Начальная цена контракта составляет 1,2 млн руб. Заказчиком работ выступает территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии.

За 45 дней подрядчик должен будет провести аварийную опиловку деревьев и пней, заменить бордюры, частично асфальтировать территорию, выложить пешеходные дорожки плиткой, а также провести посев газонной травмы и установить скамейки-диваны. Определить подрядную организацию намерены 14 августа.

Как сообщал заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин, благоустройство Семейного сквера на проезде Подвойского выиграл ТОС «Южные ворота» в конкурсе инициативных проектов. Город на проект выделил 1 млн руб., еще 250 тыс. руб. — софинансирование со стороны жителей.