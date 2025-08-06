Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе «умных» телевизоров на Ozon

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения закона «О рекламе» на маркетплейсе Ozon. Потребителей могла ввести в заблуждение реклама «умных» телевизоров Sber, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Весной в Челябинское УФАС поступило заявление о недобросовестной интернет-рекламе. На маркетплейсе была размещена следующая информация о телевизорах Sber: «Ударный кешбэк до 30%. Старая цена 25990 руб., новая цена 17990 руб.». Но при переходе по ссылке, указанной рекламодателем ООО «Интернет решения», новая цена не соответствовала заявленной и составляла 18420 руб.

В Челябинском УФАС считают, что данный факт мог ввести потребителей в заблуждение. Возбуждено дело по признакам нарушения ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе, которой не допускается отсутствие части существенной информации о товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

Рассмотрение дела назначено на 2 сентября. В случае подтверждения нарушения рекламодателю будет грозить штраф.