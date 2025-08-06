Пожар из-за удара молнии произошел в СНТ «Италмас» в Удмуртии

В СНТ «Италмас» в Глазовском районе произошел пожар из-за удара молнии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания составила 31 кв. м, сгорели надворные постройки и домик в хозяйстве, куда ударил грозовой разряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

«Соседи погорельцев сидели в беседке, когда пошел дождь. С их слов, неожиданно громко ударил гром, потом сверкнула молния. Через пару минут они почувствовали запах горелой пластмассы. Осмотревшись, обнаружили, что из-под кровли соседского сарая идёт дым и огонь. Хозяев на участке не было. До приезда пожарных люди сами активно пытались тушить огонь и обливать водой соседский дом, чтобы он не загорелся, так как был построен очень близко»,— пояснил дознаватель МЧС России Станислав Васильев.

В результате, совместными усилиями удалось отстоять соседские строения. Надворные постройки и домик в хозяйстве, куда ударил грозовой разряд, сгорели.