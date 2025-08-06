Прокуратура добилась обеспечения саратовского ребенка лекарством

В Саратовской области ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Марксовская межрайонная прокуратура выяснила, что годовалая дочь заявительницы является инвалидом и по медицинским показаниям ей требуется прием лекарства. При этом ребенку долгое время лекарственный препарат не предоставлялся, родителям приходилось покупать его на свои деньги.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать региональный минздрав и лечебное учреждение устранить нарушения прав девочки. Иск рассмотрен, ребенка обеспечили необходимым лекарством. Также в ее пользу взыскали свыше 33 тыс. руб.

Павел Фролов