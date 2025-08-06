Число продавцов из Удмуртии на Wildberries выросло на 24% в прошлом году

Количество продавцов из Удмуртии на Wildberries увеличилось на 24% по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Продажи местных производителей выросли на 72%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По итогам прошлого года продажи в категории косметика и парфюм от производителей из Удмуртии выросли на 78%. Данный вид товаров является одним из самых популярных. Также пользуются популярностью автотовары, товары для ремонта, стройки, здоровья, спорта и хобби.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram отметил, что 6 августа открывается логистический центр в Сарапуле. Одновременно стартует проект от Объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ). «Сегодня с командой работаем в Сарапуле, открываем долгожданный логистический центр Wildberries и с предпринимателями запускаем “Платформу роста”»,— сказал господин Бречалов.

«Этот проект направлен на системную поддержку российских брендов, на рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом. До конца года мы планируем присоединить к программе поддержки до 1000 брендов из 40 регионов и увеличить оборот каждого участника в два раза»,— отмечает руководитель «Платформы роста» Юлия Полетаева.

Напомним, логистический центр Wildberries планировали открыть до конца 2022 года. Сдача объекта переносилась несколько раз. В рамках ПМЭФ-2024 года глава Удмуртии Александр Бречалов сказал, что логоцентр торжественно откроют летом 2024 года, однако спустя время глава города Виктор Шестаков обозначил сроком сдачи объекта конец 2024 года. После этого открытие логоцентра Wildberries перенесли на март 2025 года.

Размер инвестиций в строительство логистического комплекса в 2020 году оценивался в 2,5 млрд руб. Для обеспечения его работы планируют нанять 2,5 тыс. работников. Объем налоговых поступлений от реализации проекта к 2029 году в бюджет Удмуртии, по данным пресс-службы муниципалитета, составит 1,4 млрд руб. Сарапул получит порядка 220 млн руб.

Подробнее о строительстве логистического центра Wilberries читайте в материале «Складно предлагают».