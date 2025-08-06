В Самаре устанавливают обстоятельства наезда катера на двух сапбордистов

По факту речного происшествия с катером и сапбордистами в Самаре организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, вечером 2 августа на реке Волга напротив острова Голодный судоводитель на маломерном судне столкнулся с двумя сапбордистами. В результате спортсмены оказались в воде, одному из них понадобилась медпомощь.

Следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева