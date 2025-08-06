Капремонт внутренних помещений УДС «Молот» завершат в ноябре 2026 года

В Перми объявлен конкурс на проектирование и капитальный ремонт внутренних помещений и общественных пространств универсального дворца спорта «Молот». Первым на это обратил внимание «Текст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, подрядчик должен отремонтировать фойе центрального входа, атриумное пространство, вестибюли, зоны кафе, лестничные марши, коридоры, раздевалки, санитарные узлы, тренерские, сушильные помещения (цокольный этаж). Все работы требуется завершить к ноябрю 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 229,3 млн руб. Победителя конкурса определят 21 августа 2025 года.

Стартовавшие внутренние работы в крупнейшем в спорткомплексе региона — продолжение масштабного обновления дворца спорта, которое не проводилось больше 30 лет и началось с переходом «Молота» в региональную собственность. Сейчас УДС управляет АО «Корпорация развития Пермского края». Летом 2023 года завершилось обновление внешнего вида «Молота»: была отремонтирована кровля, заменены входные группы, сделано новое остекление и благоустроена территория.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что на капитальный ремонт УДС «Молот» в бюджете региона предусмотрят 270 млн руб. в ближайшие два года. УДС «Молот» является тренировочной и игровой базой для баскетбольного клуба «Парма» и хоккейного клуба «Молот».