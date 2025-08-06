Полиция задержала водителя, сбившего насмерть пешехода в центре Самары

В Самаре задержан водитель Toyota Land Cruiser, который вечером 4 августа сбил пешехода на Галактионовской улице. Автомобиль на высокой скорости сбил мужчину и протащил его на капоте около 10 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место происшествия медики более часа пытались спасти 48-летнего пешехода, но он скончался в машине скорой помощи.

В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что водитель был задержан на месте происшествия. Установлено, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Андрей Сазонов