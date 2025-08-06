В Шадринске подросток проглотил деталь от бормашины на приеме у стоматолога

Прокуратура Курганской области проводит проверку информации СМИ о 15-летнем подростке, проглотившем деталь от бормашины на приеме стоматолога в Шадринске. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

В СМИ сообщалось, что в детской стоматологической поликлинике подросток во время приема случайно проглотил сломавшуюся деталь от бормашины. Ему не вызвали скорую помощь и отправили самостоятельно добираться до травмпункта.

Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об оказании медпомощи и при необходимости примет меры реагирования.