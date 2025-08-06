В Оренбуржье произошло ДТП со смертельным исходом с участием двух автомобилей

Во вторник, 5 августа, поступило сообщение о ДТП на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог автодороги Казань — Оренбург и ул. Звездной в Абдулино. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, 34-летний водитель автомобиля «Лада Приора» двигался по второстепенной дороге, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Скания» в сцепке с полуприцепом-цистерной. В результате ДТП от полученных травм скончалась пассажир 1959 года рождения.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя «Лады Приоры» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Руфия Кутляева