Следствие начало проверку после гибели астраханца при падении с высоты

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели местного жителя в результате падения с высоты 11 этажа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Житель Астрахани выпал из окна 11 этажа квартиры одного из домов на ул. Румынской днем 4 августа во время распития алкогольных напитков. Он погиб до прибытия медиков «скорой».

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, будет принято процессуальное решение.

Павел Фролов