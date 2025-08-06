ГУП «Ставрополькоммунэлектро» преобразовано в акционерное общество

В Ставропольском крае завершилось преобразование государственного унитарного предприятия (ГУП) «Ставрополькоммунэлектро» в акционерное общество (АО). Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений региона.

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По словам представителя министерства, в соответствии с изменениями в законах «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», унитарные предприятия, не являющиеся монополистами в своей сфере, поэтому должны быть ликвидированы или реорганизованы. Поэтому и было принято решение об акционировании ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».

Сообщается, что в конце июня Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций АО «Ставрополькоммунэлектро». Ценным бумагам присвоен регистрационный номер 1-01-11008-Р.

В Минимущества края не предоставили информацию о количестве выпущенных акций и их владельце. Однако на официальном сайте компании сообщается, что АО является правопреемником всех правоотношений ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», включая договоры на поставку электроэнергии.

По данным портала kartoteka.ru, ГУП «Ставрополькоммунэлектро» было образовано в 1999 году. Предприятие имеет девять филиалов в населенных пунктах края. Основной вид деятельности — продажа электроэнергии.

Наталья Белоштейн