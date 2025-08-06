В Ульяновске устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна седьмого этажа

В Ульяновске проводится проверка по факту падения из окна многоэтажки малолетней девочки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, вечером 5 августа ребенок 2018 года рождения выпал из окна на седьмом этаже многоквартирного дома, расположенного на ул. Ульяны Громовой. Девочка госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

Руфия Кутляева